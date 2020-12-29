Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини «Спутник V». Про це 29 грудня повідомляє TUT.by.

Вакцинація буде проводитися в добровільному порядку.

«Сьогодні у нас почнеться новий етап – масова вакцинація проти Covid-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким в силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми», – заявив міністр охорони здоров'я Дмитро Піневич.

Він додав, що в Білорусі створена система зберігання вакцини, що дозволяє дотримуватися холодового ланцюга. Також закуплено спеціальне медичне морозильне обладнання, що дозволяє транспортувати вакцину.

Білорусь стала першою іноземною державою, яка офіційно зареєструвала російську вакцину. Влада планує вакцинувати 1,2 млн населення в січні, лютому, березні і квітні, а потім вийти на показник в 5-5,5 млн щеплених.

У другому кварталі 2021 року в Білорусі планують почати виробництво російської вакцини.

У Росії масштабна дострокова вакцинація триває вже досить давно. До початку грудня в країні вже вакцинували понад 100 тис. людей – попри те, що третя фаза клінічних випробувань тоді ще не була завершена.