Більше тисячі велосипедистів проїхалися вулицями Львова на Велодень

У неділю, 19 травня, з нагоди всеукраїнського Велодня вулицями Львова проїхалися понад тисяча велосипедистів. Символічну дистанцію у два кілометри разом з учасниками заїзду подолав і мер Андрій Садовий. Колону велосипедистів, яка має проїхати близько 20 км містом, супроводжували велопатрульні, які від понеділка повноцінно відновлюють свою роботу.

Велодень є наймасовішим велозаїздом у Львові, участь в якому беруть всі охочі. У 2018 році у львівському Велодні взяло участь більше двох тисяч учасників. Подію організовує громадська організація Lviv Bicycle Club за сприяння управління молоді та спорту Львівської міськради.

Усі фото Євгена Кравса спеціально для ZAXID.NET

Перед початком велозаїзду міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що мерія має амбіції зрівнятися за кількістю велодоріжок із Копенгагеном.

«Я не є професійний велогонщик, але для задоволення люблю їздити. Мені важливо тут бути, щоб підтримати всю нашу велоспільноту, щоб вони знали, що місто буде розвивати кожного року нові велодоріжки. Ми завжди будемо місто номер один з питань велоруху. Ми поставили мету вийти на 268 км окремих велодоріжок. Це дорівнює тій кількості, яка є у Копенгагені – вони є столицею велоруху Європи. Ми також маємо такі амбіції. Велосипедистів у Львові щодня стає більше і більше, але не всі мають шоломи, а це важливо», – цитує прес-служба ЛМР Андрія Садового.

Цікаво, що минулого року мер Львова також взяв участь у велозаїзді, але тоді він був без шолома.

Загалом учасники Велодня долають дистанцію у 20 км: починають від оперного театру і через вулиці Городоцьку, Кульпарківську, Наукову, Хуторівку, просп. Червоної Калини, вулиці Стуса, Снопківську, Шота Руставелі, Зелену, Князя Романа повертаються назад на просп. Свободи.

Головною метою Велодня є популяризація велосипеда як зручного виду транспорту для міста, окрім того у цей день велосипедисти привертають увагу до необхідності створення хорошої інфраструктури.