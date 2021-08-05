На Львівщині водій ВАЗ важко травмував 17-річного велосипедиста і втік із місця аварії. Поліція оголосила водія автомобіля у розшук.

Аварія трапилась у середу, 4 серпня, близько 22:00, на дорозі між селами Шоломия та Звенигород біля Львова. Як повідомили у поліції, водій автомобіля ВАЗ 2106 червоного кольору наїхав на 17-річного мешканця села Гаї, який їхав на велосипеді. Водій автомобіля з місця аварії втік, а велосипедиста з важкими травмами госпіталізували у реанімацію.

За фактом ДТП, слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до трьох років позбавлення волі з забороною на цей період керувати транспортом.

Поліція оголосила водія «ВАЗ» у розшук і просить усіх, хто був свідком аварії або знає, хто був за кермом «ВАЗ», звертатись у поліцію.