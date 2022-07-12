У селищі Куликів увечері понеділка, 11 липня, автомобіль Tesla збив пішохода, який перебігав дорога поза переходом. Травмованого чоловіка госпіталізували.

Як попередньо встановила поліція, водій автомобіля Tesla S, 41-річний місцевий мешканець, збив пішохода, 50-річного мешканця Одеської області, який раптово вийшов на проїжджу частину поза пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми та був госпіталізований у нейрохірургічне відділення. За даними очевидців ДТП, пішохід був нетверезим, однак поліція наразі не підтверджує цю інформацію.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.