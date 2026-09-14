Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Польські військові виявили та підняли з Балтійського моря безпілотник, який, ймовірно, є російським військовим дроном. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в іксі в понеділок, 14 вересня.

«У районі пляжу в селищі Русіново поблизу Ярославця військові виявили та підняли з Балтійського моря дрон. Попередній огляд свідчить, що це військовий безпілотник російського походження», – зазначив Косіняк-Камиш.

За його словами, на місці виявлення дрона відповідні служби проводять заходи, пов’язані з охороною місця події та вилученого обладнання.

Нагадаємо, 13 вересня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом Росія посилить свої атаки, і допустив, що зможе нанести їх і на польській території. Він також зазначив, що польський уряд працюватиме у посиленому режимі на тлі загроз російських атак.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Уранці 13 вересня Росія масовано атакувала низку областей на заході України безпілотниками. Зокрема, російський дрон на Волині атакував АЗС біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Унаслідок атаки пошкоджена АЗС поруч з пунктом пропуску та вантажівки, сам КПП не постраждав.

Того ж дня росіяни атакували пасажирський потяг, який перебував за 2 км від кордону з Польщею. Через ворожу атаку загорівся локомотив.