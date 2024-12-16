Бійці ССО показали знищення підрозділу росіян на Курщині
Окупанти на трьох бронетранспортерах намагалися штурмувати українські позиції
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили підрозділ росіян на бронетранспортерах, який намагався штурмувати українські позиції у Курській області Росії. Відео розгрому російських солдатів показали у понеділок, 16 грудня, у пресслужбі ССО.
На відео, оприлюдненому ССО, видно, як три ворожі БТР-82 їдуть дорогою та підриваються на встановлених заздалегідь мінах. Після підриву бронетранспортерів відбувся стрілецький бій, українські бійці залучили FPV-дрони та скиди з дронів Mavic.
«Всіх ворогів було знищено разом із технікою», – повідомили у пресслужбі ССО.
Згодом українські бійці взяли у полон кількох росіян. Також на відео показали одного з військовополонених росіян, який заявив, що боєць ССО врятував йому життя, витягнувши з бронетранспортера.
За перебіг операції відповідали оператори 4 та 8 полків ССО, які спеціалізуються на розвідці та проведенні рейдів у тилові позиції ворога.
Нагадаємо, наприкінці листопада українські спецпризначенці взяли в полон десятки російських морпіхів, які намагалися просунутися на Курщині. Згодом, 3 грудня, Сили Спеціальних Операції повідомили про ліквідацію ще 17 російських військовослужбовців.