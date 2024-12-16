Українські бійці розгромили три БТР-82 та взяли полонених

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили підрозділ росіян на бронетранспортерах, який намагався штурмувати українські позиції у Курській області Росії. Відео розгрому російських солдатів показали у понеділок, 16 грудня, у пресслужбі ССО.

На відео, оприлюдненому ССО, видно, як три ворожі БТР-82 їдуть дорогою та підриваються на встановлених заздалегідь мінах. Після підриву бронетранспортерів відбувся стрілецький бій, українські бійці залучили FPV-дрони та скиди з дронів Mavic.

«Всіх ворогів було знищено разом із технікою», – повідомили у пресслужбі ССО.

Згодом українські бійці взяли у полон кількох росіян. Також на відео показали одного з військовополонених росіян, який заявив, що боєць ССО врятував йому життя, витягнувши з бронетранспортера.

За перебіг операції відповідали оператори 4 та 8 полків ССО, які спеціалізуються на розвідці та проведенні рейдів у тилові позиції ворога.

Нагадаємо, наприкінці листопада українські спецпризначенці взяли в полон десятки російських морпіхів, які намагалися просунутися на Курщині. Згодом, 3 грудня, Сили Спеціальних Операції повідомили про ліквідацію ще 17 російських військовослужбовців.