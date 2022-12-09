Ердоган хоче використати стратегічне розташування Туреччини для того, щоб стати ключовим маршрутом транзиту газу в Європу

Туреччина, Азербайджан і Туркменістан наступного тижня проведуть зустріч на рівні президентів, на якій обговорюватиметься можливість експорту туркменського газу до Європи. Переговори президентів Реджепа Тайїпа Ердогана, Ільхама Алієва та Сердара Бердимухамедова відбудуться на каспійському курорті Аваза 14 грудня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в керівництві Туреччини.

Мова йде про можливість транспортування газу через Каспійське море на танкерах до Азербайджану, а звідти – трубопроводом до Туреччини та далі в Європу.

Говорити про терміни реалізації такого плану поки що зарано, але Туреччина дуже хоче використати своє стратегічне розташування для того, щоб стати ключовим маршрутом транзиту газу в Європу. Для цього вона планує подвоїти потужність Трансанатолійського газопроводу (TANAP) до 32 млрд куб. м.

Азербайджан уже експортує газ до Європи, тоді як величезні ресурси Туркменістану в основному залишаються невикористаними.

За даними статистичних оглядів, третина газу, який зараз видобувається в Туркменістані, експортується до Китаю. Решта йде на внутрішні потреби або до Росії. До 2006 року Україна теж імпортувала газ по прямих контрактах з Туркменістану, поки такі постачання не заблокувала Росія.

Доведені запаси туркменського газу становлять 13,6 трлн кубометрів на кінець 2020 року. Це приблизно третина від російських запасів.

Додамо, що минулого місяця президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що обговорював ціни на газ із президентом Росії Володимиром Путіним і сподівається отримати знижку.