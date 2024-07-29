Богомол - дуже відважний, і може напасти на ваш палець, але жодної шкоди від нього не буде

Час до часу містяни можуть побачити в своїх помешканнях велику зелену комаху, чимось схожу на коника-стрибунця. Іноді – навіть на верхніх поверхах багатоповерхівок. Її розміри і незвичний зовнішній вигляд багатьох лякають. Хтось думає, що це сарана і вбиває комаху. Насправді ж ідеться про абсолютно безпечного, хоч і трохи незвичного, богомола. Більше про нього розповідають фахівці Міжрічинського ландшафтного парку.

Богомол звичайний у природі (фото з вікіпедії)

Звідки екзотична комаха в Україні

Насправді на території України живуть сім видів богомолів. Більшість із них – в Криму та в Херсонській області. Проте один вид – звичайний богомол – поширений по всій території України, окрім Карпат. Все частіше про появу богомолів говорять навіть мешканці північних областей. Причиною є зміна клімату.

Зазвичай, богомоли не мешкають у містах, але можуть потрапляти сюди випадково. Особливо така імовірність зростає під час шлюбного сезону в богомолів, що припадає на серпень. У пошуках пари вони мігрують.

Що відомо про звичайного богомола

Містян передусім лякає розмір комахи – він може сягати 6-7 см в довжину. Забарвлення найпоширенішого в Україні богомола – яскраво зелене, як молода зелень. Такий колір допомагає комасі маскуватися під час полювання в природі.

Богомол маскується під навколишню зелень (фото з вікіпедії)

Богомол – хижак. Але небезпеку він становить лише для інших комах: мух, комарів, павуків тощо. Тому загалом богомол є корисним.

Особливостями цієї незвичної істоти є її голова, що може обертатися на 360 градусів, і передні лапки. По-перше, вони складені так, наче комаха готується боксувати або складає їх в молитві – звідси і назва. По-друге, передні лапки богомола мають маленькі «леза» і «гачки», щоб утримувати свою жертву, поки комаха не з’їсть її повністю.

Богомол під час вечері (фото Зооклубу)

Ще одна особливість цієї великої зеленої комахи створила їй не дуже добру репутацію. Справа в тому, що самка богомола з’їдає самця після спарювання. На думку вчених, це потрібно їй, щоб поповнити запаси корисних речовин в організмі на період, коли їй буде важче полювати.

Що робити, якщо побачили богомола

По-перше, не треба лякатися – ця комаха не становить жодної загрози для людини. Якщо ви побачили богомола в природі, то сфотографуйте, щоб похвалитися друзям, і не чіпайте його.

Якщо ж комаха залетіла до вас в квартиру, то її потрібно винести до найближчої зелені – в траву чи кущі. Це можна зробити за допомогою аркуша паперу, який слід підсунути під комаху, та банки чи склянки. До слова, якщо ви побачили богомола на підвіконні восьмого поверху, це точно самець. Самки богомолів теж вміють літати, але вони більші і важчі за самців, тож таку висоту не подолають.

Богомол не становить жодної загрози для людини (фото Міжрічинського РЛП)

Дехто утримує богомолів вдома в тераріумі. За цими комахами цікаво спостерігати, адже за сезон вони кілька разів скидають екзоскелет – верхній комашиний панцир. Годувати богомола потрібно живими мухами і цвіркунами.

Якщо все ж захочете поспостерігати за богомолом вдома, врахуйте, що ця комаха живе один сезон і приблизно у вересні помирає, залишивши кладку яєць.