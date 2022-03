У четвер, 17 березня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що з ним зв'язався шахрай, який видавав себе за прем'єр-міністра України. Про це Воллес написав у Twitter.

«Сьогодні самозванець, який назвав себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих запитань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок», – написав він.

Міністр оборони запевнив, що жодна кількість російської дезінформації, спотворення та підступів не може відвернути увагу від порушень Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2

На повідомлення про дзвінок шахрая до міністра оборони Британії з гумором відреагував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він порадив британському міністру наступного разу використовувати кодове слова «паляниця».

«Наступного разу, пане міністре Воллес, попросіть вимовити слово «паляниця», перш ніж почнете розмову. Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ може бачити, що правда за Україною», – написав Денис Шмигаль у Twitter.

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP, ask to say the word "palianytsia” before you will start the conversation. Despite all attempts of Russian disinformation, the world can see that the truth is behind #Ukraine. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5