Господарський суд Чернівецької області зобов’язав житлово-будівельний корпоратив «Бульвар» відшкодувати в бюджет Чернівців 1,8 млн грн. Ці гроші фірма мала б сплатити на розвиток міської інфраструктури, однак не перерахувала їх. Прокурори окружної прокуратури Буковини подали позов, який суд задовільнив.

Працівники прокуратури встановили, що житлово-будівельний кооператив «Бульвар» в 2019 році одержав дозвіл на будівництво багатоповерхового будинку в Чернівцях, повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 12 лютого. До цього рішення між міською радою Чернівців і кооперативом був укладений договір про оренду земельної ділянки.

«22 травня 2017 року між Чернівецькою міською радою та обслуговуючим житлово-будівельним кооперативом “Бульвар” укладено договір оренди землі, за умовами якого на підставі рішення 27 сесії Чернівецької міської ради VII скликання орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами соцкультпобуту, площею 0,1794 га строком на п’ять років по 22 травня 2022 р. включно. До зазначеного договору оренди землі сторони уклали додатковий договір від 4 серпні 2022 року про поновлення договору оренди землі до 27 липня 2027 року», – йдеться в рішенні Господарського суду Чернівецької області від 3 лютого.

За договором фірма зобов’язувалася сплатити в міський бюджет відсоток від отриманих грошей від пайовиків на розвиток міської соціальної інфраструктури. Однак попри те, що кооператив ввів багатоквартирний будинок експлуатацію у 2022 році, гроші в бюджет не перерахували. В прокуратурі Буковини також зазначили, що зміни до законодавства щодо пайової участі на нього не поширюються, оскільки будівельні роботи розпочалися до набрання цим законом чинності.

Щоб стягнути належні місту кошти, прокурори звернулись до суду. Господарський суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури у повному обсязі і постановив стягнути з обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Бульвар» на користь Чернівецької міської ради 1,48 млн грн безпідставно збережених грошей пайової участі, 242 тис. грн інфляційних втрат та майже 88 тис. грн 3% річних. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що за інформацією Youcontrol житлово-будівельний кооператив «Бульвар» – чернівецьке підприємство, засноване в 2011 році. Керівником кооперативу є Віктор Крохмаль. Заснували підприємство – Тетяна Благодів, Омелян Лукавецький та Іван Зазуляк.