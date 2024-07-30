Буковинець отримав 4 роки ув'язнення за активну пропаганду та підтримку Росії. Чоловік родом з Сторожинця, але в Росію виїхав ще у 2014 році. До 2022 року чоловік створював і адміністрував спільноти, які возвеличували російських військових та Володимира Путіна. Після повномасштабного вторгнення буковинець почав активно вести соцмережі й закликав до знищення українців.

За даними слідчих управління СБУ в Чернівецькій області, буковинець виїхав до Російської Федерації у 2014 році і відтоді здійснює активну проросійську пропагандистську діяльність. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про жителя Сторожинецької громади Олександра Сорощука.

Правоохоронці з’ясували, що інтернет-агітатор створив та адмініструє у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» спільноти «пехотинцы путина» і «Буковина – Святая Русь». Він систематично публікував матеріали, у яких нав’язував думки про те, що в Україні живуть «терористи, фашисти і бандерівці, яких потрібно знищувати фізично» та «розганяв» інші наративи кремля.

«Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисник ще більше активізував свою діяльність. Він не просто заперечував збройну агресію держави-агресорки, а систематично закликав до загарбницької війни і знищення українців. Поруч із тим, він возвеличував Путіна як “збирача земель російських”, а його дії називав “подвигом”», – повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області у вівторок, 30 липня.

На підставі зібраних доказів Шевченківський районний суд Чернівців визнав Олександра Сорощука винним за ч. 1 ст. 110 КК України, а саме за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ст. 436 КК України, пропаганда війни. Суддя засудив його до 4 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, яке належить обвинуваченому. Вирок набрав законної сили.

Наразі злочинець переховується від правосуддя, але співробітники СБУ вживають комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.