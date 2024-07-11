Російського агента у Чернівцях викрила Служба безпеки України

Шевченківський районний суд Чернівців обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою уродженцю Стрия на Львівщині, якого підозрюють у державній зраді. В опублікованих у судовому реєстрі матеріалах справи йдеться, що чоловіка затримали 3 липня. Після повномасштабного вторгнення чоловік мешкав у Чернівцях й підтримував російських окупантів. Він добровільно почав працювати з російськими спецслужбами й у червні 2024 року передавав росіянам координати лікарень та військових об'єктів у Чернівцях.

СБУ встановила, що підозрюваний 24 червня 2024 року у Telegram познайомився з працівником російських спецслужб, який запропонував йому оплачувану постійну співпрацю. З 28 до 30 червня росіянин надіслав підозрюваному приблизно 4 тис. грн на криптогаманець ByBit. За це уродженець Стрия 28 червня зняв два відео, на яких зафіксував місце розташування будівель Чернівецького військового госпіталю.

Пізно ввечері того ж дня уродженець Стрия надіслав російсіянину текст та фото, в яких передав координати твійськових об'єктів у Чернівцях. Крім цього, 30 червня підозрюваний надіслав куратору фотографії будівель поліклініки. Працівники СБУ встановили, що чоловік у травні 2024 року на сайті «Чат-рулетка» спілкувався з українцем і представився російським військовим з позивним «Гром».

«У своїх висловлюваннях підозрюваний виправдовує збройну агресію Росії. Він вважає себе росіянином і російських військових у розмові називає своїми.З гордістю показує співрозмовнику літеру "Z", перекладає провину за війну на США, використовує евфемізм СВО, виражає свою готовність будь-що зробити на користь держави-агресора», – йдеться у матеріалах справи.

Уродженця Стрия затримали 3 липня 2024 року. У його помешканні вилучили два мобільні телефони й комп'ютер. Наступного дня йому повідомили про підозру у державній зраді та виправдовуванні російської агресії (ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 436-2 ККУ). Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманий просив відправити його під домашній арешт, але Шевченківський райсуд Чернівців обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості сплатити заставу. Ухвалу суду можна оскаржити в апеляції.