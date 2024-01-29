На Буковині чоловіка засудили за те, що виплеснув сірчану кислоту в обличчя чоловіка сестри. В суді буковинець пояснив, що так хотів зупинити родича, бо він ламав двері до спільної котельні. Також обвинувачений подумав, що чоловік може потрапити всередину до нього в квартиру та побити його, або ж нацькувати на свою собаку. Сильний опік спричинив тяжкі ураження шкіри в потерпілого, які він лікує і досі.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що обвинувачений та потерпілий проживають на одному подвір’ї і в одному будинку, який розділено на дві частини. Приблизно о 15:00 4 березня 2023 року родичі почали сваритися між собою на вулиці. Андрій К. побіг до вхідних дверей свого помешкання, відлив в чашку сірчаної кислоти, яку злив напередодні з автомобільного акумулятора. Небезпечну рідину він приніс до родича і під час словесної образи вихлюпнув кислоту йому в обличчя. Кислота потрапила чоловіку також і на шию та ліву частину тулуба.

В суді буковинець свою провину повністю не визнав. Обвинувачений Андрій К. розповів, що в одному будинку він проживає спільно з батьком, а на другому поверсі живуть двоюрідна сестра з чоловіком та дітьми. Також додав, що потерпілий часто провокував його на сварки та бійки. Приводом ставало спільне майно, а саме прибудована котельня на першому поверсі, яка обслуговує весь будинок. Того дня, коли він вилив кислоту на родича, він перебував в себе вдома і раптом почув, що хтось стукає молотком в дворі. Через камеру відеоспостереження обвинувачений помітив, що потерпілий демонтує двері до цієї котельні, хоча жодного дозволу на це не мав. В суді Андрій К. зазначив, що він переживав за своє майно, а також за своє життя, бо подумав, що родич та його собака, яка на той час теж була у дворі, можуть потрапити до квартири та завдати йому шкоди. Через це він взяв кружку, відлив сірчаної кислоти з банки, що стояла у коридорі, підійшов до противника та вилив її на нього.

«Під час показань у судовій залі обвинувачений додав, що з властивостями сірчаної кислоти він добре обізнаний, оскільки є дипломованим хіміком. Крім того, раніше і сам отримував від неї опіки, а тому знає, до яких наслідків призводить її потрапляння на тіло. Однак вважає, що його дії не могли викликати непоправне знівечення обличчя потерпілого. Вказав, що він хотів лише зупинити родича, який намагався потрапити у його житло насильницьким способом, а тому він перебував у стані необхідної оборони, а це виключає притягнення до кримінальної відповідальності за скоєне», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 15 січня.

В суд також з’явився і потерпілий чоловік. Він розповів, що того дня намагався потрапити всередину котельні, оскільки там знаходяться комунікації, які ведуть також до його квартири на другому поверсі. Однак родич без пояснень повісив замок до вхідних дверей і не пускав його туди. Чоловік додав, що незадовго до нападу вони з дружиною почали відчувати запах ацетону в своїй квартирі, і хвилювалися за здоров’я дітей. Тому він хотів перевірити джерело такого запаху. Для цього він взяв болгарку та почав зрізати петлі на дверях, коли відкрив котельню, то побачив, що вона замурована зсередини. В цей час обвинувачений, вийшовши з квартири з чашкою в руках, підійшов до нього та вилив йому в обличчя її вміст зі словами: «Я ж казав тобі цього не робити». Він встиг прикрити частину обличчя лівою рукою, але за кілька секунд відчув різкий біль, почав швидко знімати з себе увесь одяг та побіг додому. Там одразу ж забіг у душ, почав змивати рідину з обличчя та тіла.

«Потерпілий в суді також додав, що його дружина має медичну освіту. Вона зрозуміла, що на його тілі ознаки хімічного опіку, поклала на місця ушкоджень соду, щоб нейтралізувати вплив кислоти. Після цього вони викликали швидку медичну допомогу, яка його госпіталізувала. Надалі він проходив тривале лікування впродовж більше як трьох тижнів в умовах стаціонару, а потім лікувався в домашніх умовах, але і до цього часу відчуває наслідки отриманих хімічних опіків, зокрема на обличчі, яке стало спотворене», – зазначається у вироку суду.

Потерпілий попросив суд призначити родичу суворе покарання. Також він вимагав, щоб Андрій К. повернув йому 4418 грн, які він потратив на лікування та 300 тис. грн моральної шкоди, оскільки біль від опіків на обличчі він відчуває і досі.

Суддя Марина Бойко заслухавши всі докази та свідчення призначила обвинуваченому 5 з половиною років позбавлення волі. Також цивільний позов постраждалого чоловіка задовільнила частково. Буковинець повинен покрити витрати на лікування родича і заплатити йому 150 тис. грн моральної шкоди. На вирок суду також може бути подана апеляційна скарга.