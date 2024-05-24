Організатора та ухилянтів зупинили неподалік кордону

Буковинець отримав три роки в'язниці за переправлення ухилянтів за кордон. 35-річний чоловік організував незаконний перетин для двох військовозобов'язаних, однак його та ухилянтів поблизу кордону затримала поліція. Окрім ув’язнення, суд постановив конфіскувати в обвинуваченого майно.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що наприкінці серпня 2023 року буковинець разом зі спільниками підшукали двох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перейти кордон. Житель Чернівецького району погодився за 5,5 тис. євро переправити їх в Румунію. Для цього зустрів чоловіків в зазначеному населеному пункті, провів необхідний інструктаж та супроводжував їх. Під час спроби незаконного переправлення військовозобов’язаних їх викрили прикордонники. Зібравши необхідні докази, правоохоронці передали справу в суд.

«Під час судового засідання прокурори довели, що обвинувачений погодився за гроші забезпечити супровід поза пунктами пропуску до кордону з Румунією чоловіків. Працював він разом зі спільниками, які підшуковували “клієнтів” та визначали ціну незаконного перетину», – повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 24 травня.

В суді буковинець свою вину визнав повністю. Суд засудив 35-річного жителя Чернівецького району за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіка призначили до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою.