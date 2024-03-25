Шевченківський районний суд Чернівців оштрафували буковинку на 187 тис. грн за організацію незаконного перетину кордону для ухилянтів. Жінка через знайомих знаходила військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли незаконно покинути Україну і за гроші допомагала їм. В суді буковинка свою провину визнала повністю.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачена Діана Лупашку разом ще з двома чоловіками організувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон в Румунію. Поліцейські зафіксували, що в період з 5 квітня по 11 квітня 2022 року жінка через знайомих знайшла клієнта, якому запропонувала за гроші допомогти покинути Україну. За послуги обвинуваченої чоловік мав заплатити 4500 доларів.

«За вказівками обвинуваченої двоє її спільників прибули на АЗС “PP-Oil”, що в с. Остриця Чернівецького району. Там вони зустрілися з потенційним клієнтом, якого згодом мали переправити за кордон. Чоловіки сіли в автомобіль Volkswagen Tiguan. Там клієнт передав 4500 доларів за послугу незаконного переправлення через державний кордон. Після того спільників обвинуваченої затримали правоохоронці», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 7 березня.

Поліцейські під час допиту з’ясували, що окрім двох буковинців, організовувала і допомагала їм ще обвинувачена Діана Лупашку. Під час розслідування кримінального провадження буковинця пред’явили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю. Жінка вказала, що в її будинку проживав переселенець з зони бойових дій. Чоловік просив допомогти йому за винагороду перетнути кордон поза пунктами пропуску. Вона погодилася, а за це їй і спільникам він мав заплатити 4500 доларів. Однак цих грошей вона не отримувала. Буковинка визнала, що погодилася на цей вчинок, бо хотіла заробити грошей, оскільки перебуває у тяжких життєвих обставинах.

Діана Лупашку додала, що вона самостійно виховує трьох дітей та утримує і доглядає хвору матір, яка є інвалідом ІІ групи. Від органів слідства вона не переховувалася, а коли вона пішла на святкування до своїх друзів, то її затримали поліцейські. В суді жінка щиро розкаялася і попросила не позбавляти її волі. Суд врахував полегшувальні обставини і визнав буковинку винною.

Суддя Наталя Таннасійчук присудила обвинуваченій заплатити штраф в розмірі 187 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.