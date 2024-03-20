На Буковині правоохоронці затримали тернополянина, який намагався відправити двох ухилянтів в Румунію. Чоловіки мали їхати на вантажівках, а під час пред’явлення документів на прикордонному пості повинні були представитися водіями. За таку схему виїзду за кордон отримав би 10 тисяч доларів. Однак поліцейські затримали його та двох ухилянтів.

Правоохоронці викрили незаконний канал виїзду в Румунію 15 березня на пропускному пункті «Порубне» в с. Тереблече. 26-річний житель Тернопільщини за 10 тисяч доларів обіцяв посприяти у незаконному перетині державного кордону двом своїм землякам віком 22 і 50 років.

«Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що підозрюваний вступив у попередню змову з невідомою поки що слідству особою, та організував перетин через державний кордон чоловіків», – повідомили в поліції Буковини в середу, 20 березня.

Організатор разом з двома знайомими виїхав з Тернополя на Буковину на власному авто Toyota Camry. Під’їжджаючи до прикордонного пункту чоловік надав усні вказівки, як ухилянти мали б поводитися при проходженні прикордонного контролю. За задумом, чоловіки мали представитися водіями вантажівок і після успішного перетину кордону сплатити організатору по 5 тисяч доларів. Однак під час розмови прикордонники та митники зауважили, що зазначений транспорт уже перетнув кордон під керуванням інших водіїв.

«Для з’ясування обставин інциденту прикордонники викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції з м. Герца. Правоохоронці затримали організатора та двох жителів Тернопільщини, які намагалися незаконно перетнути кордон», – додали в поліції Буковини.

Слідчі поліції повідомили 26-річному тернопільчанину про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують розслідування і встановлюють, хто саме з місцевих жителів допомагав у переправленні ухилянтів.