Чоловік заплатив штраф в розмірі 102 тис. грн

Стрілець Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України заплатить штраф за те, що намагався допомогти двом ухилянтам перебратися з України в Молдову. Чоловіки за поради, як краще пересікти кордон, заплатили військовослужбовцю 13 500 доларів. Однак за кількасот метрів від межі їх зловило СБУ.

Штраф стрільцю присудив Кельменецький районний суд під час розгляду справи 30 червня 2023 року. Досудове слідство встановило, що військовослужбовець вирішив заробити незаконним шляхом і підшукав двох чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати за кордон. Обвинувачений переконав їх, що він добре орієнтується в прикордонній зоні Дністровського району Чернівецької області, тобто в місці лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова.

«Під час зустрічей 26 лютого 2023 біля піцерії "Челентано" у Чернівцях та в приміщенні Центрального автовокзалу обвинувачений повідомив двом чоловікам умови, при яких вони будуть незаконно переправлені через державний кордон. Також розповів про можливі дні та години, коли саме чоловіки поїдуть до лінії розмежування та як вони повинні там діяти. Військовослужбовець додав, що за незаконне переправлення через кордон вони повинні заплатити 13 500 доларів США, тобто з розрахунку по 6 750 доларів за одну особу», – йдеться у вироку Кельменецького районного суду.

Чоловіки погодилися на умови військовослужбовця. Через тиждень нацгвардієць забрав ухилянтів з Чернівців і на своєму авто перевіз їх в смт. Кельменці, де посилив в квартирі своєї матері. На наступний день чоловіки разом з військовослужбовцем виїхали з населеного пункту в напрямку державного кордону. В автомобілі ухилянти передали 13 500 доларів обвинуваченому.

Нацгвардієць пересадив чоловіків в інший транспортний засіб, і вони вже самі повинні були перетнути державний кордон. Однак за кількасот метрів їх виявили та зупинили працівники Служби безпеки України. Правоохоронці також затримали і військовослужбовця за незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

В суді прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Також нацгвардієць перерахував добровільний внесок на потреби ЗСУ в розмірі 100 тис. грн, тому суд присудив йому штраф – 102 тис. грн,я кі він повинен оплатити в державний бюджет України.