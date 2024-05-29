Суд одного із організаторів залишив під вартою

На Буковині поліцейські викрили двох буковинців, які за 12 тис. євро переправляли військовозобов'язаних чоловіків в Румунію. Організаторів затримали під час отримання передоплати в розмірі 7,5 тис. євро. Суд одного із зловмисників залишив під вартою.

Правоохоронці під час розслідування з’ясували, що організував незаконну схему переправлення ухилянтів поза офіційними пунктами пропуску 51-річний буковинець. До свого нелегального заробітку він залучив 24-річного спільника. Останній мав виконувати роль провідника через кордон для військовозобов’язаних чоловіків.

З одного клієнта буковинці брали 12 тис. євро. Кожен ухилянт мав заплатити їм передоплату в розмірі 7,5 тис., а разі успішного переходу в Румунію доплатити решту суми.

Чоловіка затримали під час отримання частини грошей

«23 травня в місті Новоселиця правоохоронці затримали організатора під час отримання передоплати у сумі 7,5 тис. євро. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомили в Департаменті стратегічний розслідувань Нацполіції в середу, 29 травня.

Підозру буковинця повідомлено за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці розшукують іншого спільника.