Семеро чоловіків намагалися потрапити в Румунію

Буковинські прикордонники спільно з поліцейськими затримали організатора, який влаштував незаконний перетин кордону сімом чоловікам призовного віку. Буковинець з кожного вимагав від 6 до 9 тисяч доларів, і в разі успішного перетину мав би отримати приблизно 50 тис. доларів. Однак чоловіків разом з організатором затримали за кількасот метрів від державної межі.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що до незаконного переправлення ухилянтів причетний 43-річний житель села Мілієве Вижницького району. Чоловік поза пунктом пропуску намагався допомогти дістатися до Республіки Румунія сімом громадянам України призовного віку.

Поліцейські попередньо встановили, що організатор мав помічника, який поки що слідству невідомий. Цей спільник підшукав сімох чоловіків, які мали намір перетнути державний кордон у період дії воєнного стану.Це жителі Дніпропетровської, Житомирської, Київської та Харківської областей, віком від 21 до 50 років.

Відповідно до попередньої домовленості, після успішного перетину кордону чоловіки повинні були сплатити буковинцю від 6 до 9 тисяч доларів США. Частину з цих коштів вони перерахували за надання незаконних послуг.

«Однак перед лінією розмежування державного кордону України і Румунії прикордонний загін зупинив чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон. Для документування протиправних дій прикордонники викликали слідчо-оперативну групу Вижницького районного відділу поліції», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 23 квітня.

Наразі слідчі поліції затримали організатора та ймовірних ухилянтів. Буковинцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує позбавлення волі до дев’яти років та конфіскація майна.