Військовий включав ухилянтів у списки делегації на конференцію в ЄС

СБУ Львівщини викрила 54-річного військового з Самбірщини, який обіцяв ухилянтам вивезти їх за кордон, імітуючи службові відрядження. Затримали його під час отримання грошей.

«Вартість “квитка” на втечу він оцінив у 17 тисяч доларів США з особи. За ці кошти він обіцяв включити чоловіків призивного віку до складу однієї з делегацій, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до Європи», – повідомили 23 квітня у СБУ.

У поліції додали, що ухилянтів вивозили за кордон, внісши їх до складу делегації, яка виїжджає на міжнародну конференцію в країни Євросоюзу. Виїзд мав відбутися на автомобілі через 10 днів після домовленості.

Військового, 54-річного мешканця Самбірського району, затримали під час отримання 8500 доларів.

Військового затримали під час передачі грошей (фото СБУ)

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та взяли під вартою з правом внесення застави.

Слідчі встановлюють можливих інших учасників злочинної схеми.