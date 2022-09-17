Чехія, яка нині головує в ЄС, закликала до створення міжнародного трибуналу з військових злочинів після того, як було виявлено нові масові поховання у звільненому від окупантів Ізюмі.

«У 21 столітті такі напади на громадянське населення немислимі та огидні. Ми не повинні випускати це з уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців», – заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

Чеський міністр закликав до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочини російської агресії.

Нагадаємо, що на деокупованій території Харківської області біля Ізюму знайшли місце масового поховання – орієнтовно, там 445 могил. Також правоохоронці виявили тіла майже 50 загиблих цивільних.

За інформацією Харківської ОВА, ознаки насильницької смерті мають 99% тіл, які були ексгумовані 16 вересня.