У Ковелі арештували чемпіона Європи з кікбоксингу, який побив перехожого. За хуліганство йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Відомо, що це вже не перший інцидент, коли 21-річний юнак стає фігурантом розслідувань про побиття.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Волині, бійку юнак з 27-річним спільником спричинив ввечері 1 квітня цього року неподалік ресторації у Ковелі. Вони безпричинно спровокували сутички з перехожими, а одному з них завдали травм. У потерпілого згодом діагностували численні синці та гематоми. Медики кваліфікували це як легкі тілесні ушкодження.

«За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 21-річному чемпіону Європи та світу із одного з єдиноборств повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства (ч.3 ст. 296 КК України)», – йдеться у повідомленні. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років тюрми. Додамо, що прокуратура не розголошує імені підозрюваного.

Суд обрав юнаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А його спільник, якому теж повідомлено про підозру в хуліганстві, перебуватиме під домашнім арештом. Судячи з інформації у судовому реєстрі, адвокат спортсмена оскаржуватиме рішення у апеляційній інстанції.

Зазначимо, що наразі на розгляді суду також перебувають обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про умисне заподіяння спортсменом легких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч.1 ст. 125, ч.1 ст. 122 ККУ).