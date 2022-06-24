Через звуки вибухів дельфіни «сліпнуть» і гинуть від голоду

Щонайменше три тисячі дельфінів загинули у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ в Україну. Через звуки вибухів тварини «сліпнуть» і гинуть від голоду. Про це повідомили у природному парку «Тузлівські лимани».

«Потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин і такі «сліпі» дельфіни помирають від голоду, не маючи можливости спіймати собі рибу, та через слабкість організму в них активізуються інфекційні хвороби і вони також гинуть», – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про загибель дельфінів надходять також від людей з Болгарії та Румунії. Фахівці кажуть, що не мають змоги обстежити значні території узбережжя через військову заборону, тож кількість загиблих тварин може виявитися ще більшою.

«На даний час, за нашими оцінками, загинуло не менш трьох тисячі особин. Ми просимо всіх небайдужих надавати будь-яку інформацію про загиблих дельфінів, яких ви бачите на березі моря, там де є візуальний доступ. Обов’язково робити фотографії та передавати їх разом з координатами, як що це можливо, щоб ми могли зафіксувати цей інцидент», – наголосив керівник науково-дослідного відділу природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.