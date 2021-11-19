Медикам вдалося врятувати потерпілого, зараз чоловік перебуває в реанімації

Поблизу Збаража Тернопільського району вантажний поїзд переїхав 37-річного чоловіка. В результаті наїзду в нього відрізало дві ноги. Нещастя трапилося 18 листопада близько 16:00 в селі Мусорівці за межами залізничної станції.

Очевидці викликали на місце події швидку допомогу. А самі почали зупиняти кровотечу і наклали джгути. Автомобіль швидкої приїхав за кілька хвилин і медики вже професійно зупинили кровотечу. Це і врятувало життя людині.

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що травмувався житель Збаразької територіальної громади на перегоні Ланівці - Збараж за межами станції. За попередніми даними, потерпілий знаходився на колії. За словами сусідів, він зловживає спиртними напоями», – повідомляє поліції Тернопільщини.

Нещасний випадок трапився у селі Мусорівці

В результаті наїзду 37-річному чоловікові ампутувало дві ноги. У поліції зазначають, що машиніст потяга помітив чоловіка, який перебував на колії, почав гальмувати і сигналити. Однак, щоб повністю зупинити поїзд і не переїхати людину, машиністу не вистачило п'ять метрів.

Потерпілого госпіталізували до реанімації медзакладу. Факт внесений в ЄРДР згідно із ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).