Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу перетворили на Центр оздоровлення та реабілітації для дітей

Депутати Львівської обласної ради підтримали реорганізацію Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу та перетворення установи на Центр оздоровлення та реабілітації для дітей. За відповідне рішення на сесії ЛОР у вівторок, 3 лютого, проголосував 51 депутат. Саме через відсутність юридичного статусу Центр оздоровлення, який відремонтували та відкрили за гроші естонських благодійників, простоював понад пів року.

Йдеться про колишній психоневрологічний інтернат в Журавно, який під час повномасштабної війни почав приймати евакуйованих із Запоріжжя дітей найбільшого українського дитбудинку «Сонечко». Для створення належних для проживання дітей умов установа залучала до співпраці міжнародні організації та благодійні фонди, серед них і естонський благодійний фонд MTÜ Dyakuyu, який за 40 тис. євро пожертв відремонтував двоповерхову радянську будівлю під Центр оздоровлення та реабілітації для дітей.

На початку 2025 року ЛОВА розробила проєкт ухвали про створення нової юридичної особи і у червні 2025 року передала в Львівську обласну раду. З того часу облрада засідала двічі, але це питання так і не винесли на розгляд депутатів. У вересні благодійники завершили ремонт і навіть запросили обласних посадовців на відкриття, однак для повноцінного запуску роботи установи необхідне було рішення Львівської облради.

«Все виглядало чудово у фейсбуці, але ніяка співпраця так і не почалась, були тільки слова. Мене ігнорували впродовж літа: ніхто з чиновників не цікавився, що відбувається в Журавному, в якому статусі і чи щось потрібно. Я співпрацювала лише з директоркою дитячого будинку», – коментувала тоді ZAXID.NET директорка естонського фонду Вікторія Індрісова.

Керівниця департаменту соціального захисту населення Львівської ОВА Тетяна Крут пояснювала, що це питання не розглянули на двох сесіях у 2025 році, бо не вистачило часу.