На усіх 13 порушників склали адмінпротоколи, суму штрафів визначатиме суд

У Чернівецькій області прикордонники затримали мікроавтобуси Opel та Mercedes із 13 пасажирами, які виявилися ухилянтами. Чоловіки їхали поближче до лінії кордону та планували пішки добратися до Румунії через гори. На всіх ухилянтів склали протоколи за спробу незаконного перетину кордону. Штраф для них визначить суд.

Як у вівторок, 7 лютого, повідомила Державна прикордонна служба, два мікроавтобуси з пасажирами правоохоронці зупинили поблизу Красноїльська. Виявилося, що у двох мікроавтобусах Opel та Mercedes їхали 13 пасажирів з Чернівецької та Київської областей. Усі – чоловіки призовного віку.

«Автобусами їхали 13 мешканців Чернівецької та Київської областей віком від 22 до 52 роки. Ухилянти планували через гори пішки незаконно перетнути кордон у Румунію на одній з гірських ділянок українських Карпат», – зазначив речник Чернівецького прикордонного загону Костянтин Лісник.

Усіх правопорушників доставили до прикордонного підрозділу. На ухилянтів склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Суму штрафу для порушників визначить суд.