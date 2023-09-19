Садгірський районний суд Чернівців присудив правоохоронцю 40 800 гривень штрафу та позбавив його звання лейтенант поліції за побиття вже закутого в кайданки чоловіка. Під час розслідування слідчі встановили, що патрульний щонайменше п'ять разів ударив кулаками потерпілого в голову, груди та ноги.

Випадок з побиттям трапився 19 лютого 2023 року на території «Калинівського ринку». Слідчі під час досудового розслідування встановили, що в той день обвинувачений, інспектор патрульної поліції, разом з напарником патрулював дороги міста. Близько 18:00 патрульні на вул. Калинівській помітили автомобіль Škoda Superb, водій якого порушив правила дорожнього руху. Після того авто заїхало на територію комунального підприємства «Калинівський ринок». Правоохоронці прослідували на службовому автомобілі за порушником.

На ринку обвинувачений разом з напарником обстежив територію і помітив припаркований автомобіль Škoda Superb збоку без водія в салоні. Проте неподалік поліцейські виявили чоловіка, який пішки йшов через ринок.

«На думку поліцейських без наявності об'єктивних доказів, цей чоловік міг виявитися водієм цього автомобіля. Тому під час спілкування з ним поліцейські висловили звинувачення у порушенні Правил дорожнього руху. Також правоохоронці вказали, що саме він керував автомобілем Škoda Superb. Своєю чергою потерпілий заперечив на звинувачення правоохоронців та відповів, що він даним автомобілем не керував», – йдеться у вироку Садгірського районного суду від 7 вересня.

Після словесної суперечки правоохоронці без попередження надягли на буковинця кайданки, а після того обвинувачений побив його.

«Після одягнення кайданок потерпілий жодного опору поліцейським не чинив. Однак лейтенанта поліції обурила поведінка затриманого, і він без будь-яких законних підстав завдав чоловіку не менше п'яти ударів по тілу, які відносяться до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у вироку суду.

У судовому засіданні правоохоронець свою вину визнав і просив суворо його не карати. Свій вчинок пояснив тим, що в нього не витримали нерви, і тому він завдав потерпілому декілька ударів по тілу. Садгірський районний суд визнав патрульного винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу – 40800 гривень, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах на строк один рік. Також чоловіка позбавили спеціального звання лейтенант поліції.