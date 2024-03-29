Червоноградський міський суд Львівської області виніс вирок Андрію К., який отримав повістку і пройшов військово-лікарську комісію, однак не прийшов на виклик до ТЦК. Суд призначив йому 3 роки і 3 місяці позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, після отримання повістки від працівників ТЦК 16 вересня Андрій К. пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку на відправку до ЗЗСУ на 20 вересня. Однак цього дня до ТЦК він не з’явився та не повідомив причини неявки.

У суді Андрій К. свою провину визнав і розкаявся у вчиненому. Однак у матеріалах суду вказано, що у березні 2023 року його вже судили за ухилення від мобілізації за ст. 336 ККУ. Тоді суд призначив йому три роки іспитового терміну.

Враховуючи обставини справи, суддя Червоноградського міського суду Віталій Грабовський визнав Андрія К. винним в ухиленні від мобілізації та призначив сукупно 3 роки і 3 місяці позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.