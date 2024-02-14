Фермери разом з аграріями планують перекрити швидкісні шосе

Чеські фермери доєднаються до аграрних організацій Центральної та Східної Європи, які протестують проти аграрної політики Європейського Союзу та імпорту продукції з України. Про це повідомив чеський сайт iRozhlas 13 лютого.

Як повідомляється, фермери по всій Європі протестують проти того, що, за їхніми словами, є посиленням конкуренції із-за кордону, особливо з боку України, а також проти політики ЄС, спрямованої на зміну клімату.

Для привернення уваги до проблем чеського сільського господарства на 19 лютого заплановане перекриття празького шосе. Водночас аграрні організації закликали організувати протестний рух до прикордонних переходів.

«Наразі ми бачимо, що ціни на такі товари, як пшениця та курка, значно падають. Це пов’язано з підключенням і лібералізацією вільного ринку щодо України. Звичайно, я не можу на це вплинути, це законне рішення фермерів у Європі», – заявив міністр сільського господарства країни Марек Виборні.

Також вони передадуть листа міністру сільського господарства країни з вимогою до уряду вийти із «Зеленої угоди» ЄС.

iRozhlas пише, що за останні тижні демонстранти, які вимагають кращих умов для фермерів, ускладнили транспорт і заблокували кордони у Франції, Німеччині, Польщі, Румунії, Іспанії та Португалії. Протести пов'язані не лише з зусиллями Євросоюзу боротися зі зміною клімату, а й з відкриттям ринку для української продукції.