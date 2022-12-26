У неділю, 25 грудня, у Львові та передмісті дві сім’ї отруїлися чадним газом. Зокрема, через отруєння госпіталізували чотирьох дітей.

Як повідомили у Львівській ОВА та обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, один випадок стався близько 20:20 у багатоквартирному будинку на вул. Снопківській у Львові. Унаслідок отруєння чадним газом постраждали п’ятеро людей, зокрема, двоє дітей. У результаті двох дітей та одного дорослого госпіталізували до лікарні. Їх стан медики оцінюють як середньої важкості.

Інший випадок стався в Сокільниках. Там чадним газом отруїлися мама і двоє дітей. Усіх трьох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Медики нагадують, що головні симптоми отруєння чадним газом – запаморочення, головний біль, пришвидшене серцебиття, почервоніння обличчя, загальна слабкість, нудота, іноді блювота. В окремих випадках – смерть. При отруєнні чадним газом кров втрачає здатність насичуватись киснем, в результаті настає метаболічна асфіксія і людина не може дихати. Часто люди непритомніють, а тому не можуть покликати на допомогу. При перших симптомах отруєння (головний біль, слабкість, нудота) потрібно викликати швидку, рятувальників та залишити приміщення.