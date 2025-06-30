Перед тим як завести сома, важливо врахувати ключові нюанси

Сом може стати цікавою акваріумною рибкою. Проте не всі види підходять для домашнього утримання, а деякі – й зовсім не для новачків. Перед тим як завести сома, важливо врахувати ключові нюанси. The Spruce Pets розповідає, чи можна тримати сома в домашньому акваріумі та які умови для нього потрібно створити.

Чи етично тримати сома, як домашнього улюбленця?

Коротка відповідь: так. Довга відповідь: це залежить від виду та розміру вашого акваріума. Головне занепокоєння щодо домашніх сомів – це їхній потенціал росту. Усі риби спочатку маленькі, але багато з них недовго залишаються такими. Що б вам не казали в зоомагазині, вкрай важливо провести власне дослідження та ретельно вибрати потрібний вид. Дізнайтеся, наскільки великим він стає в дорослому віці та який розмір акваріума йому знадобиться.

Що потрібно сому для життя в акваріумі?

Хоча багато сомів плавають в середній товщі води, соми використовують свої вусики для пошуку їжі, захованої в субстраті. Їхні хоботки наповнені смаковими рецепторами, які постійно перебувають у пошуку смачних шматочків. Тому вашому сому знадобиться доступ до дна. Більшість акваріумів добре підходять для сомів, за винятком густо засаджених рослинами. Сомики можуть легко загубитися і заплутатися у великій кількості низькорослих рослин.

Субстрат для сомів повинен бути легкого типу. Стандартний акваріумний гравій або середній пісок – хороший вибір для більшості сомів. Більші камені можуть бути проблематичними для дрібних сомів, а великі соми, як відомо, можуть ковтати каміння. Деякі види, такі як плекос, полюбляють гризти м'яку деревину. Додаючи деревину в акваріум, переконайтеся, що вона безпечна для акваріумів.

Всупереч поширеній думці, соми всеїдні, хоча деякі з них більше схиляються до травоїдної їжі, а інші – до м'ясоїдної. Пам'ятайте, що в родині сомів налічується близько 3000 видів.