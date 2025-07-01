Попри поширену думку, що нерозлучнику потрібна пара, більшість експертів зазначають, що ці папуги можуть жити поодинці

Папуги нерозлучники відомі своєю прив’язаністю до партнера, проте іноді виникає питання: чи обов’язково їх заводити вдвох, чи птах може почуватися добре на самоті? «Твій Песик» розповідає, чи можуть нерозлучники жити поодинці.

Чи здатні нерозлучники жити без пари?

Попри поширену думку, що нерозлучнику потрібна пара, більшість експертів зазначають, що ці папуги можуть жити поодинці. Як правило, продавці зоомагазинів радять купувати одразу двох папуг цієї породи, однак практика показує, що нерозлучник здатний жити вдома один за умови достатньої кількості уваги з боку господаря. Нерозлучники доволі комунікабельні птахи. Їм потрібно часто та багато рухатися, досліджувати навколишній світ та отримувати нові враження, щоб не занудьгувати.

Які з папужок більше підійдуть для поодинокого утримання?

Якщо ви плануєте завести вдома одного папугу, краще обирати з тих нерозлучників, яким легше звикнути жити по одному:

Папуга, який народився в неволі. Птах, який спочатку утримувався без пари. Птах, який нещодавно вилупився з яйця.

Нерозлучник, який втратив пару, може жити по одному, але в перші 2-3 місяці після загибелі партнера, він потребує підвищеної уваги з боку господаря.

Як доглядати за нерозлучником?