Дикі птахи ласують дивовижним розмаїттям овочів у своєму природному середовищі існування

Домашнім птахам корисно давати ласощі, які не лише смакують, а й підтримують їхнє здоров’я. The Spruce Pets розповідає, які саме смаколики можна безпечно запропонувати вашому улюбленцю.

Фрукти

Практично будь-який фрукт, який тільки можна собі уявити, підходить для раціону птахів. Сповнені смаку та поживної цінності, фрукти є чудовим джерелом вітамінів. Також фрукти є улюбленими смаколиками серед переважної більшості домашніх птахів. Проте потрібно бути обережно з виноградом, адже він містить багато цукру.

Квасоля

Квасоля є чудовим джерелом рослинного білка і клітковини для вашого птаха, яка допомагає підтримувати безперебійну роботу його травної системи. Спробуйте зварити квасолю без будь-яких приправ. Дайте їй охолонути, а потім запропонуйте трошки вашому птаху. Швидше за все, ця страва швидко полюбиться вашому маленькому другу. Але ніколи не давайте папузі сиру квасолю, оскільки вона може бути токсичною, якщо її не приготувати.

Паростки

Деякі паростки можуть дуже сподобатися вашій пташці. Їх не важко виростити самостійно, але завжди ретельно мийте будь-які паростки, перед тим, як запропонувати вашому птаху.

Овочі

Дикі птахи ласують дивовижним розмаїттям овочів у своєму природному середовищі існування, тому цілком логічно, що свіжі овочі корисні й для домашніх птахів. Спробуйте запропонувати своєму улюбленцю ретельно вимиту та промиту броколі, жовті патисони або зелень. Також птахи полюбляють моркву, капусту, коренеплоди та горох.

Макарони

Незалежно від того, приготовлені вони чи ні, птахи люблять макарони. У них багато вуглеводів, які підвищують енергію. Спробуйте відварити макарони та подайте їх птаху, коли вони охолонуть. Якщо ваш улюбленець полюбляє хрусткі макарони, намастіть кілька сирих макаронів горіховим маслом – це буде весела та смачна закуска.

Попкорн

Багато домашніх птахів полюбляють ласувати попкорном. Ви можете подавати птахам як розкриті, так і нерозкриті зерна. Якщо ви вирішили подати нерозкриті зерна, тоді їх краще трохи відварити у звичайній воді, щоб розм’якшити тверду оболонку. Проте не потрібно давати птахам магазинний попкорн, який потрібно розігрівати у мікрохвильовій печі. Адже такий вид попкорну містить дуже багато жиру та солі, які можуть бути шкідливими для здоров’я вашого улюбленця.

Горіхи

Горіхи надзвичайно корисні для вашого птаха. Волоські горіхи, зокрема, мають багато поживних властивостей, яких немає в інших горіхах. Вони також дуже смачні. Деякі птахи витрачають час на тренування дзьоба та щелепних м'язів на шкаралупі деяких сортів, намагаючись розколоти її. Якщо вони знайдуть шкаралупу, яку просто не можуть відкрити, допоможіть їм розколоти її.