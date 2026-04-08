Чистий четвер – особливий день перед Великоднем, який символізує очищення тіла, думок і оселі. З давніх часів українці надавали цьому дню великого значення, поєднуючи християнські традиції з народними звичаями. Вважалося, що саме цього дня можна позбутися всього негативного та залучити добробут. Обряди і прикмети, що збереглися донині, допомагають створити гармонію та підготуватися до світлого свята. Детальніше про них пишуть «Щоденні новини».

Історія виникнення Чистого четверга

Чистий четвер має глибоке коріння, яке сягає дохристиянських часів. Згодом традиції були переосмислені та увійшли до християнської культури, утворивши унікальне поєднання віри й народної мудрості. Наші предки вірили, що саме в цей день світ оновлюється, а людина має шанс почати все з чистого аркуша.

Існували також повір’я, що у цей період особливо активізуються темні сили, тому потрібно було очистити житло і захистити родину. Саме тому обряди Чистого четверга мали не лише побутове, а й символічне значення. З часом ці традиції стали невід’ємною частиною підготовки до Великодня.

Основні прикмети Чистого четверга

Народні прикмети формувалися століттями і передавалися з покоління в покоління. Вони допомагали людям пояснювати події та передбачати майбутнє.