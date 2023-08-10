Живучи за кордоном Юрій Буглак двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету і отримав майже 230 тис. грн

Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак, який виїхав з України за 12 днів до російського вторгнення, досі живе у США, отримує українську зарплату та державну допомогу на оздоровлення. Про це йдеться у розслідування проекту «Схеми», журналісти якого знайшли чиновника з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

Як з’ясували журналісти, Буглак вилетів із аеропорту «Бориспіль» 12 лютого 2022 року рейсом до Стамбулу. З наступного дня і по 9 березня у нього була запланована відпустка. Вона закінчилася, але публічний службовець так і не повернувся до України.

Протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень. Восени 2022 року він двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – «на оздоровлення», та «для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини». І отримав гроші, загалом 230 тис. грн. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Сам Буглак у коментарі «Схемам» заявив, що має «особисті обставини» і, на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

Перебуваючи за межами України Буглак приєднувався до онлайн засідань Центральної виборчої комісії протягом 2022-го року і до березня 2023 року. Вони проводилися у середньому кілька разів на місяць. До прикладу, в березні 2022 року ЦВК засідала один раз 19 хвилин, а у квітні два – 23 і 7 хвилин. Востаннє на онлайн засідання ЦВК Юрій Буглак увімкнувся у лютому 2023 року, зустріч тривала 13 хвилин.

Як член ЦВК, Юрій Буглак повинен був «вести особистий прийом громадян». У відповідь на інформаційний запит «Схем» у ЦВК повідомили, що згідно з журналом обліку у 2021–2023 році він цього не робив.

Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації «Roshen», екс-депутат Верховної Ради від партії «Блок Петра Порошенка».

Зазначимо, що в середині липня заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга народу» Юрія Арістова помітили у елітному готелі на Мальдівах (зауважимо, все відбулося під час воєнного стану в Україні). 27 липня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Юрія Арістова.

А нардеп Андрій Холодов виїхав із України на Кіпр і так і не повернувся. Його теж позбавили мандата.