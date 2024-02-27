Колишній нардеп пробув у СІЗО менш ніж добу

У вівторок, 27 лютого, колишній нардеп Сергій Пашинський, який підозрюється в участі у злочинній організації та привласнення майже 100 тонн нафтопродуктів у 2014 році, вийшов з-під варти під заставу у 272,5 млн грн. Заставу за Пашинського внесли члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, головою якої він є.

«Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів», – повідомив у Facebook Сергій Пашинський.

Політик зазначив, що він подав заяву про «фальсифікацію його розмов». Про які саме розмови йдеться, Пашинський не уточнив.

Зазначимо, Сергій Пашинський перебував у СІЗО менш ніж добу – 26 лютого суд арештував його із можливістю внесення застави у розмірі 272,5 млн грн. Екс-нардепа затримали та оголосили підозру 12 лютого. Окрім нього, про підозру в участі в злочинній групі та привласненні нафтопродуктів повідомили його бізнес-партнеру та їхнім чотирьом спільникам.

За даними правоохоронців, йдеться про незаконне привласнення та продаж 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у 2014 році у структур олігарха часів Віктора Януковича Сергія Курченка. Щоб приховати оборудку, арештовані продукти передали на потреби міністерства оборони – однак, Міноборони отримало лише 1,6% із т. зв. «нафтопродуктів Курченка». За даними Вищого антикорупційного суду, бюджет країни отримав збитки у майже 1 млрд грн.

Сергій Пашинський – колишній нардеп від партій «Батьківщина» та «Народний фронт». З березня по червень 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони. З 2022 року Пашинський очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України, яка і внесла за нього заставу.