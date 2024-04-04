Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення прикордонників про відмову в перетині кордону Едуарду Голубу. Йому не дозволили виїхати за кордон попри те, що чоловік має ІІ групу інвалідності з дитинства та надав необхідні документи.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у березні 2024 року, позивач, маючи ІІ групу інвалідності з дитинства довічно, наприкінці 2023 року намагався перетну кордон з Польщею у пункті пропуску в Угринові. Чоловік надав для перевірки необхідні документи (пенсійне посвідчення, паспорт для виїзду за кордон, довідку до акта МСЕК), але прикордонник відмовив йому у перетині кордону, заявивши, що чоловік не надав документи про непридатність до військової служби.

Не погоджуючись із таким рішенням, чоловік звернувся до суду. Прикордонники не відреагували на позовну заяву Едуарда Голуба та не подали на неї відзив.

Справу розглянула суддя Марія Кедик, яка дослідила усі надані матеріали та задовольнила позов чоловіка. Суддя визнала протиправним та скасувала рішення прикордонників про відмову в перетині кордону. Рішення суду ще можна оскаржити.