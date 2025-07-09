Здебільшого саме через несформовану до кінця імунну систему вірусні інфекції є найпоширенішою причиною чхання у кошенят

Чхання у кошенят може бути не лише невинною реакцією, а й сигналом про проблеми зі здоров’ям. Якщо воно повторюється регулярно, варто звернути увагу на можливі причини. Cats розповідає про причини, чому кошеня може чхати.

Причини чхання у кошенят

Вірусні інфекції

Здебільшого саме через несформовану до кінця імунну систему вірусні інфекції є найпоширенішою причиною чхання у кошенят. Віруси зазвичай вражають кошенят через їх незрілу імунну систему та загальний стрес від переїзду в нове, незнайоме місце в цьому віці. Вірусне чхання зазвичай не має виділень або, можливо, невелику кількість прозорої водянистої речовини.

Існує два віруси, які найчастіше викликають чхання кошенят, які разом спричиняють приблизно 90% усіх інфекцій верхніх дихальних шляхів у котів – котячий герпесвірус (FHV) та котячий каліцівірус (FCV).

Бактеріальні інфекції

Також поширена причина чхання у кошенят. До найпоширеніших типів бактерій, що вражають кошенят, належать мікоплазма та хламідія. Інфекції такими бактеріями найчастіше виникають внаслідок вірусної інфекції.

Алергія

Різноманітні подразники та алергени, такі як пилок, пил та навіть котяча підстилка, можуть викликати чхання у вашого кошеняти. Якщо алерген або подразник є стійким, чхання може продовжуватися.

Сторонні предмети

Інколи кіт може щось запхати собі в ніс. Це може бути частина іграшки, травинка або навіть шматочок їжі. Найчастіше це проявляється як раптове, постійне чхання разом із виділеннями з носа, які виникають лише з однієї ніздрі.

Непоширені причини

Є деякі більш рідкісні причини чхання у кошенят. Деякі з них частіше зустрічають у літніх котів. Наприклад, хронічний риніт, вовча паща, зубні інфекції або рак носа.