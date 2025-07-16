Така поведінка отримала назву «попкорнінг», адже морські свинки раптово стрибають так, наче вибухають зерна кукурудзи, коли роблять попкорн

Якщо ваша морська свинка раптово підстрибує вгору та одразу ж приземляється – не хвилюйтеся. Стрибки, неконтрольований рух усіма чотирма лапами від землі – це особливість морської свинки. Vethelpdirect розповідає, чому морська свинка може так себе поводити. Така поведінка отримала назву «попкорнінг», адже морські свинки раптово стрибають так, наче вибухають зерна кукурудзи, коли роблять попкорн.

Чому морські свинки так стрибають?

Є дві основні причини, чому ваш улюбленець може стрибати, як зернятко попкорну.

Збудження

Морські свинки роблять «попкорнінг», коли хочуть проявити радість та щастя. Така поведінка часто асоціюється з молодими тваринами, але її можна спостерігати у морських свинок будь-якого віку.

Коли ваша морська свинка задоволена та бігає, ви можете побачити, як вона стрибає, смикається чи навіть крутиться, видаючи цікаві звуки. Зазвичай це прояв щастя, і якщо це спостерігається у здорової морської свинки, яка досліджує або грається в навколишньому середовищі, то це слід сприймати як знак того, що вона з вами щаслива.

Страх

У деяких випадках така поведінка спостерігається у відповідь на страх, тому важливо розуміти, що відбувається, коли ви спостерігаєте таку поведінку. Інша тварина, гучний шум, будь-який стресовий фактор можуть викликати таку поведінку. Але якщо нічого з цього не сталося, і ваша морська свинка все ще демонструє таку поведінку, то це пов’язано зі щастям.

Щоб допомогти улюбленцю, постарайтесь мінімізувати стресові фактори або усунути подразник страху, щоб він перебував в безпечному та спокійному середовищі.