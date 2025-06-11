Випадіння волосся має кілька причин, але всі симптоми зазвичай досить очевидні

Випадіння шерсті у морської свинки може стати несподіваною та тривожною ознакою для власника. Це може бути як локалізована втрата шерсті, так і облисіння по всьому тілу. The Spruce Pets розповідає, чому у морської свинки може випадати шерсть.

Причини випадіння шерсті

Випадіння шерсті у морських свинок часто класифікують як самоіндуковане або несамоіндуковане. Під час самоіндукованого випадіння ваша морська свинка може сама вигризати або вичісувати шерсть, якщо її щось турбує, наприклад, сильний свербіж. А у випадку несамоіндукованого випадіння шерсть у морської свинки випадає сама по собі, без будь-яких дій з боку тварини. Можливі причини випадіння шерсті:

Зараження кліщами. Зараження вошами. Стригучий лишай (грибкова інфекція). Барберінг. Кісти яєчників. Гіпертиреоз. Цинга (дефіцит вітаміну С). Хвороба Кушинга. Вагітність. Післяпологовий період. Шкірна лімфома.

Лікування

Залежно від причини випадіння волосся, лікування буде різним. Для знищення кліщів, вошей, грибків або бактерій, а також для лікування хвороби Кушинга і гіпертиреозу можуть знадобитися ліки, але іноді потрібно також змінити навколишнє середовище і раціон.

Якщо у вашої морської свинки діагностовано кісту яєчника, може знадобитися хірургічне втручання для її видалення. З усіх вищезгаданих причин випадіння шерсті у морських свинок, лімфома шкіри має найгірший прогноз з усіх можливих причин.