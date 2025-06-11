У морської свинки раптом випадає шерсть: у чому причина і як лікувати
Випадіння шерсті у морської свинки може стати несподіваною та тривожною ознакою для власника. Це може бути як локалізована втрата шерсті, так і облисіння по всьому тілу. The Spruce Pets розповідає, чому у морської свинки може випадати шерсть.
Причини випадіння шерсті
Випадіння шерсті у морських свинок часто класифікують як самоіндуковане або несамоіндуковане. Під час самоіндукованого випадіння ваша морська свинка може сама вигризати або вичісувати шерсть, якщо її щось турбує, наприклад, сильний свербіж. А у випадку несамоіндукованого випадіння шерсть у морської свинки випадає сама по собі, без будь-яких дій з боку тварини. Можливі причини випадіння шерсті:
- Зараження кліщами.
- Зараження вошами.
- Стригучий лишай (грибкова інфекція).
- Барберінг.
- Кісти яєчників.
- Гіпертиреоз.
- Цинга (дефіцит вітаміну С).
- Хвороба Кушинга.
- Вагітність.
- Післяпологовий період.
- Шкірна лімфома.
Лікування
Залежно від причини випадіння волосся, лікування буде різним. Для знищення кліщів, вошей, грибків або бактерій, а також для лікування хвороби Кушинга і гіпертиреозу можуть знадобитися ліки, але іноді потрібно також змінити навколишнє середовище і раціон.
Якщо у вашої морської свинки діагностовано кісту яєчника, може знадобитися хірургічне втручання для її видалення. З усіх вищезгаданих причин випадіння шерсті у морських свинок, лімфома шкіри має найгірший прогноз з усіх можливих причин.