Податкова може навідатись з перевіркою навіть після закриття ФОП

Після закриття ФОПа податкова формально має право провести перевірку. Але на практиці вона може не відбуватися роками, але потім податкова може несподівано з’явитися через тривалий час. Чому так стається і як діяти підприємцям, пояснив у відео ютуб-канал buh.ua.

Експерти зауважили, що ФОП перебуває на обліку в податковій одразу у двох статусах: як платник податків і як платник ЄСВ. Після державної реєстрації припинення діяльності з обліку ФОПа автоматично не знімають. Для податкової людина залишається тією, що вела підприємницьку діяльність, а отже, може підпадати під перевірку.

Важливо. Податкова має право призначити позапланову перевірку щодо податків і ЄСВ. При цьому чітких строків для її проведення немає, а строки давності в окремих випадках не застосовуються.

Водночас перевірка не завжди є обов’язковою. Якщо звітність подавали коректно, боргів немає, а діяльність була «чистою», податкова може взагалі не призначати перевірку. Саме тут, за словами бухгалтерів, і виникають ризики, адже підприємець може роками жити з відчуттям, що питання закрито, хоча формально ні.

Коли ФОП можуть закрити без перевірки

У buh.ua назвали умови, за яких податкова зазвичай не ініціює перевірку:

звітність подана з нульовими показниками або не подавалася через відсутність об’єктів оподаткування;

подано звітність з ЄСВ;

на банківських рахунках не було руху або рахунки закриті;

немає доходів від податкових агентів, крім тих, з яких податки вже сплачені;

відсутні наймані працівники та виплати за цивільноправовими договорами;

немає боргів з податків, ЄСВ та інших платежів;

відсутні розстрочки, судові оскарження або виконавчі провадження.

Разом із тим перевірку можуть призначити, якщо податкова має інформацію про можливе заниження чи завищення податкових зобов’язань або виявлені порушення інших норм, які перебувають під її контролем, зокрема ліцензійних.

Податки і ЄСВ: у чому різниця

Як платника податків ФОП знімають з обліку після того, як податкова отримує з ЄДР інформацію про припинення діяльності. Формально це відбувається автоматично. Проте навіть у такому разі ДПС має право провести документальну перевірку — закон дозволяє це на етапі ліквідації.

А от як платника ЄСВ ФОП знімають з обліку лише після документальної перевірки. Фактично після закриття ФОП людина не зникає з поля зору податкової, змінюється лише її статус. Тепер це фізична особа, яка отримувала доходи від підприємницької діяльності.

Податкова може провести перевірку щодо податків у межах трьох років (1 095 днів), але ці строки залежать від конкретної історії ФОП. Водночас термін зберігання документів при ліквідації – не менше 5 років, і це окреме правило, яке не слід плутати зі строками перевірок.

Коли чекати перевірку

Перевірку можуть призначити будь-коли в межах податкових строків. На практиці податкова часто не поспішає, і процес може затягуватися на роки.

У buh.ua радять повідомити податкову про втрату або знищення первинних документів (наприклад, якщо через війну документи втрачено). У такому разі перевірку за відповідні періоди не проводитимуть – навіть після завершення воєнного стану. Проте заява має бути аргументованою і з доказами, інакше податкова може відмовити.

Якщо доступ до документів тимчасово відсутній, зокрема, через бойові дії або знищення офісу, перевірку можуть призупинити до стабілізації ситуації.

Перевірки щодо ЄСВ

Для ФОПів, зареєстрованих до 1 січня 2011 року, податкова перевіряє період з 2011-го. Період до цього контролює Пенсійний фонд.

Якщо ж перевірки вже проводилися, ДПС може перевіряти період від дати останньої перевірки й до сьогодні. При цьому строки давності щодо ЄСВ не застосовуються, і перевірка можлива навіть через багато років.