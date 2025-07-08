Однією з головних причин облисіння у шиншил є стрес

Втрата шерсті у шиншил може бути тривожним сигналом для власника. Іноді линька – це природний сезонний процес, але в деяких випадках – ознака стресу, хвороб або помилок у догляді. «ТМ Природа» розповідає про основні тривожні причини, чому у шиншили може випадати шерсть.

5 причин, які призводять до втрати хутра

Стрес

Однією з головних причин облисіння у шиншил є стрес. Щоб випадіння шерсті припинилось, вам потрібно проаналізувати середовище вашого улюбленця, та усунути джерело стресу.

Брак вітамінів та мінералів

Неякісне харчування також призводить до нестачі корисних речовин. Тому шерсть може стати тьмяною, ламкою та починає випадати. Потрібно підібрати спеціальний корм для шиншил, щоб усунути проблему.

Неправильні умови утримання

Оптимальна температура для шиншил від 16 ℃ до 20 ℃. Якщо гризуну стає спекотно, він починає скидати шерсть. Також до втрати хутра може привести тісна клітка, брак фізичного навантаження, одноманітне дозвілля та відсутність уваги.

Захворювання шкіри та алергія

Найпоширенішими проблемами, які можуть впливати на випадіння шерсті, є дерматит, лишай, харчова алергія. Зазвичай у таких випадках облисіння поєднується зі зміною шкіри: з’являються плями чи подразнення.

Якщо ви помітили схожі симптоми – зверніться до ветеринара.

Паразити

Гельмінти послаблюють імунітет, тому шиншила може почати втрачати хутро. А укуси зовнішніх паразитів викликають дискомфорт, через що улюбленець сам починає висмикувати шерсть. У таких випадках потрібно звернутися до лікаря.