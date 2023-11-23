Собаки їдять траву зовсім не через вітаміни

Більш усталеною є думка, що свіжої зелені потребують коти – опікуни навіть вирощують спеціальні набори із зоомагазинів удома, аби домашній улюбленець міг поласувати в будь-який час. Та собаки теж їдять траву – власники хвостатих точно спостерігали таке на прогулянках. Все ж словосполучення «трава для собак» викликає більше подиву, тому розберемося, чому собаки їдять траву і чи не шкодить це їм.

Причини, чому собака їсть траву

Причини можуть бути різними – від нудьги до проблем зі здоров’ям у песика. Ось найбільш поширені причини поїдання трави собаками:

Собаці просто подобається запах і смак трави;

Це елемент гри;

Собаці бракує уваги і таким чином вона заохочує опікуна до ігор із нею;

Брак клітковини через незбалансований раціон;

Песик хоче почистити шлунок і кишківник.

Остання причина – найчастіша і найбільш імовірна.

Для чого собаки їдять траву

Навіть у деяких зоомагазинах в описі до трави для собак можна прочитати, що вона потрібна, аби збагатити організм чотирилапого необхідними вітамінами і мінералами. Насправді, це міф. Шлунок собак (і котів теж) побудований таким чином, що трава не перетравлюється у ньому, принаймні повністю, також він не містить ферментів, що допомагають у поповненні організму вітамінами, тому жодні «вітаміни» з трави просто не можуть засвоїтись.

Собака – це хижак. А всі хижаки періодично їдять траву, аби почистити шлунково-кишкову систему від:

Погано перетравленого корму;

Стороннього предмету (шерсті, дрібної кісточки тощо);

Надлишку жовчі.

Як це працює? Трава подразнює стінки і стимулює моторику шлунково-кишкового тракту, собака відригує все зайве. Адже викликати у себе блювотний рефлекс тварина не може. Відбувається покращення відтоку жовчі.

Коли опікуну варто непокоїтись

Якщо песик вряди-годи їсть траву і трохи блює після цього, то це нормально, якщо він активний, веселий, має добрий апетит і нічого його не турбує.

Після першого разу, коли собака їла траву і мала блювоту, слід проаналізувати, що могло стати причиною:

Сторонній предмет;

Заборонені продукти в раціоні;

Натуральний раціон, в якому бракує клітковини;

Переїдання тощо.

Та якщо собака їсть траву на кожній прогулянці, багато блює, млява, апатична, втрачає апетит і вагу, має проноси або закрепи, це привід якнайшвидше звернутися до ветеринара, адже в улюбленця можуть бути серйозні проблеми із шлунково-кишковим трактом.

Яку траву можна їсти собакам, щоб не отруїтись

Вважається, що тварини самі знають, що їм підходить, і не помиляться. Але собаки не знають про міське забруднення та несприятливі умови довкілля. Міську траву, особливо поблизу багатоквартирних будинків і доріг, їсти не бажано, тому що вона може бути:

Оброблена хімікатами;

Містити личинки глистів;

Містити хвороботворні бактерії;

Бути забрудненою вихлопними газами та іншими продуктами міської життєдіяльності.

Усі ці фактори можуть погіршити, а не покращити самопочуття улюбленого песика. Тож найкраще дозволяти улюбленцю їсти траву на дачі, в парку подалі від доріг, в інших місцях без ризику забруднення.

Ще один варіант – вирощувати траву для собаки вдома. Вони полюбляюють пирій, пророщені пшеницю та овес. Відповідні набори для вирощування трави для собак в домашніх умовах можна придбати в зоомагазині або ветеринарній аптеці.

За матеріалами ЦСВМ