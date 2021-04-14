У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 14 квітня:

Львівщина поза конкуренцією за темпами щеплень від коронавірусу. У нас вакцинують удесятеро більше, порівняно з деякими іншими областями. Про масову вакцинацію вболівальників оголосив футбольний клуб «Карпати». Дізнаємось нові деталі антиковідної кампанії у регіоні.

Львівська обласна рада не повернула до Львова чотири комунальні лікарні, які раніше через примхи місцевих політичних феодалів зареєстрували у селах та містечках області. Обговоримо причини і наслідки цього рішення.

У Львові розпочався новий сезон відновлення об’єктів історичної спадщини, а в регіоні оголосили програму «Велика реставрація». З’ясуємо, чи є гроші на порятунок скарбів історії та архітектури.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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