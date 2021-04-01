У Львові горіла ратуша, Андрій Садовий став героєм України, Остап Стахів вакцинувався російським «Спутніком», а Руслан Кошулинський переміг на довиборах до Верховної Ради. Ці та інші першоквітневі жарти сьогодні поширювали у соцмережах та на сайтах новин. Ми не будемо брати з них приклад і розкажемо вам не про такі неймовірні, зате правдиві події четверга, 1 квітня:

Дві доби поспіль в Україні оновлюється максимальний показник смертності від коронавірусу за одну добу. Рівень госпіталізації залишається одним із найвищих у Європі. Дізнаємось про ситуацію у львівських лікарнях і поцікавимось, як дотримуються карантину заклади, що потрапили у заборонний список.

Попри карантин тривають роботи з розвитку вуличної інфраструктури у Львові. На ремонт закрили вул. Шімзерів – бічну від вул. Пекарської. А ще місто закупило нову техніку для прибирання вулиць.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter