У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 26 січня:

У Львівській міськраді триває обговорення бюджету розвитку. Дізнаємось, чи отримає «Львівводоканал» 270 млн грн і на які проекти підуть ці гроші.

Депутати «Європейської солідарності» вирішили помститися за свій програш на виборах мера міста соціологам із компанії «Фама»? Вони вимагають вилучити проект цієї компанії зі списку переможців конкурсу Львівської міськради.

Бюджетні гроші ділять і депутати Львівської обласної ради. Досі вони робили це на закритих комісіях – кулуарно і приховано від людей. Обговоримо, як викрити і припинити корупційні процеси у Львівській облраді.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».