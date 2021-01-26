«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 26 січня
Суспільство — ZAXID.NET, сьогодні, 21:15 0
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 26 січня:
- У Львівській міськраді триває обговорення бюджету розвитку. Дізнаємось, чи отримає «Львівводоканал» 270 млн грн і на які проекти підуть ці гроші.
- Депутати «Європейської солідарності» вирішили помститися за свій програш на виборах мера міста соціологам із компанії «Фама»? Вони вимагають вилучити проект цієї компанії зі списку переможців конкурсу Львівської міськради.
- Бюджетні гроші ділять і депутати Львівської обласної ради. Досі вони робили це на закритих комісіях – кулуарно і приховано від людей. Обговоримо, як викрити і припинити корупційні процеси у Львівській облраді.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET