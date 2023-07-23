Головна мета російських ракетних атак по Одесі та області – це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, і через залякування нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення «зернового коридору». Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи черговий удар РФ по Одесі у ніч на 23 липня.

«За кремлівським планом мають бути створені штучні умови загроз голоду насамперед для країн Африки, і підвищення рівня міграційних небезпек для Європи. Росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського "зернового ультиматуму" – відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень», – зазначив Данілов.

Водночас, пояснює він, знищення української інфраструктури має зробити світ залежним від російського зерна, їх логістики та можливостей.

«План – поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією"», – заявив Олексій Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Україна розуміє і обізнана про ці наміри і належним чином відреагує – насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування. Водночас, додав він, світ і Захід «мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки».

Нагадаємо, в ніч на 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Понівечено десятки автівок, у багатьох будівлях міста пошкоджені фасади і дахи, вибиті вікна. По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту. У міській раді повідомили, що в Одесі серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян об’єктів – Будинок вчених. Також внаслідок ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. З-під завалів дістали пошкоджену Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

17 липня у Кремлі заявили про зупинку дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дозволила розблокувати три українські порти для експорту продовольства. Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Україна запропонувала Туреччині й ООН продовжити роботу «зернового коридору» без РФ. У Кремлі відповіли погрозами на можливість відновлення роботи угоди без Росії.