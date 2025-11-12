Володимир Зеленський та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен під час зустрічі у Києві у жовтні 2023 року

Данія оголосила про виділення 28-го пакета військової допомоги вартістю 1,4 млрд данських крон (близько 217 млн доларів). Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Данії, опублікованого у вівторок, 11 листопада.

У межах нового пакета допомоги для України Данія спрямує 100 млн крон на фінансування «данської моделі» – закупівля зброї для ЗСУ в українського оборонно-промислового комплексу. Ще понад 370 млн крон Данія виділила на закупівлю озброєння американського виробництва для українських сил оборони у межах на ініціативи PURL. Крім того, країна спрямує 80 млн крон на закупівлю пального пальне, яке планують придбати через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

«Завдяки цьому пакету допомоги ми забезпечуємо Україні низку критично важливих можливостей у найближчі місяці за данською моделлю та ініціативою PURL. Все ще існує велика потреба в підтримці України в боротьбі за свободу. І є потреба, щоб інші країни також зробили свій внесок, наприклад, за данською моделлю», – зазначив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, 12 вересня міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час брифінгу під час брифінгу в Києві оголосив про нову ініціативу для підтримки стійкості України Ukraine Transition Programme на суму 375 млн євро.