Військовому посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань оголосили підозру колишньому начальнику продовольчої служби одного з військових підрозділів, що дислокується у Херсонській області. Військового посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це у четвер, 1 травня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідчих, у 2023 році посадовець відповідав за постачання продуктів для військових. Зокрема, він сприяв укладанню договору на закупівлю хліба з підприємцем, який продавав продукцію за значно завищеними цінами. Встановлено, цей постачальник продавав 1 кг хліба на 9 грн дорожче, ніж його середня ціна.

«Загальна сума договору склала 3 млн 519 тис. грн. Внаслідок таких дій військова частина переплатила понад 1 млн грн бюджетних грошей», – йдеться у повідомленні ДБР.

Посадовцю оголосили підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Йому загрожує шість років позбавлення волі, також його можуть позбавити права обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, 2 квітня НАБУ оголосило підозри п’ятьом фігурантам схеми розкрадання 733 млн грн на закупівлі продуктів для Збройних сил України під час воєнного стану. Йдеться, зокрема, про купівлю яєць за завищеними цінами – 17 грн/шт.