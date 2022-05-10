Державне бюро розслідувань (ДБР) 10 травня завершило слідство і передало до суду справу щодо колишнього народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ) Іллі Киви. Політику загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

За інформацією ДБР, слідчі встановили, що Кива на території Росії взяв участь в одному з пропагандистських шоу та публічно закликав вище керівництво цієї країни до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Крім того, він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців, а також закликав вести агресивну війну на території України.

Киву обвинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.

ДБР нагадує, що раніше слідчій суддя надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Киви. Його вже оголосили у міжнародний розшук.

Ілля Кива, будучи народним депутатом від ОПЗЖ, виїхав з України ще до початку повномасштабного російського вторгнення. 6 березня Киві оголосили підозру в державній зраді, а 15 березня його позбавили депутатського мандата.